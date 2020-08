Macron acrescentou esperar que a Rússia e a Turquia, que “não poderia participar da videoconferência”, prestem apoio assim como Israel, que “manifestou interesse em prestar assistência”.

“Esta oferta de ajuda também inclui o apoio a uma investigação imparcial, confiável e independente das causas da catástrofe. É um pedido forte e legítimo do povo libanês. É uma questão de confiança. Os meios estão disponíveis e devem ser mobilizados”, afirmou. disse.

Porém, nem o Presidente libanês, Michel Aoun, nem o líder do movimento xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, querem estrangeiros a participar na investigação, alegando a soberania do Líbano para gerir os seus assuntos.

Entre os participantes na videoconferência, além do anfitrião Micuel Aoun, estão o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, os primeiros-ministros de Espanha, Pedro Sánches, de Itália, Giuseppe Conte, e o secretário geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

A videoconferência coorganizada pela ONU e pela França para angariar doadores para o Líbano, cuja capital Beirute foi devastada por uma explosão na terça-feira, teve início hoje e tinha sido anunciada por Emmanuel Macron, na quinta-feira, numa conferência de imprensa na capital do Líbano, onde se deslocou para prestar apoio e solidariedade.

“[A intenção passa por mobilizar] financiamento internacional, dos europeus, dos americanos, de todos os países da região, para fornecer medicamentos, cuidados de saúde e alimentos”, sublinhou na quinta-feira o Presidente francês.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa mensagem hoje na rede social Twitter, falou sobre a videoconferência que junta “o Presidente Macron, os líderes do Líbano e líderes de outros lugares do mundo” e defendeu que “todo mundo quer ajudar!”, mencionando ainda ter falado com Macron a propósito da reunião.

Durante a visita à capital do Líbano, o Presidente francês prometeu que o dinheiro não iria para a “corrupção” e, segundo uma fonte diplomática, citada pela AFP, que a ajuda vai ser concentrada nas necessidades de alimentos e infraestruturas.

Na terça-feira, um incêndio num armazém onde 2.700 toneladas de nitrato de amónio estiveram armazenadas durante seis anos, no porto de Beirute, causou uma explosão que provocou 158 mortos, cerca de 6.000 feridos, e dezenas de desaparecidos e centenas de milhares de desabrigados, segundo o último relatório divulgado pelas autoridades.