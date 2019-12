“Não vejo a possibilidade de um consenso”, disse, e quando a Turquia desencadeou em outubro uma ofensiva no norte da Síria contra milícias curdas estabelecidas na zona fronteiriça, e que Ancara define como “terroristas”.

As milícias curdas Unidades de Proteção do Povo (YPG) apoiaram a coligação internacional liderada pelos EUA no combate contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) e outras organizações similares.

“É claro que não estamos de acordo para considerar como grupo terrorista as YPG e o PYD [Partido da união democrática, a principal formação política dos curdos sírios] e julgo que nesse aspeto existe um consenso”, disse numa referência aos restantes Estados-membros da NATO, à exceção da Turquia.

“Combatemos o PKK [Partido dos Trabalhadores do Curdistão] e todos os que praticam atividades terroristas contra a Turquia, de forma clara, mas não fazemos esta agregação desejada pela Turquia entre os diversos grupos políticos e militares, e assim existe um desacordo, que não foi ultrapassado”, sublinhou.