Cerca de 7.000 alunos do ensino secundário da Madeira regressam hoje às escolas depois de terem estado com aulas à distância desde 11 de janeiro, na segunda-feira é a vez de 8.700 estudantes do terceiro ciclo.

