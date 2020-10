“Hoje há nove novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 304 casos confirmados de covid-19 no território regional”, pode ler-se no boletim epidemiológico da autoridade de saúde do arquipélago.

No mesmo documento, o IASaúde adianta que destes novos casos, oito são importados, sendo dois do Reino Unido, outros dois da Polónia, o mesmo número do Brasil, tendo a Suíça e a Região de Lisboa e Vale do Tejo um doente cada, além de haver uma nova situação de transmissão local.

A autoridade regional enfatiza que existem outras “21 situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde”, decorrendo as respetivas investigações epidemiológicas.

Este instituto salienta que a região contabiliza hoje “108 os casos ativos, dos quais 101 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e sete de transmissão local”.

O IAsaúde também realça que existem “cinco novos casos recuperados”, ascendendo a 196 doentes que deixaram de estar infetados com covid-19 no arquipélago.

Sobre os 108 doentes com situação ativa, assegura estarem a cumprir quarentena, com 62 pessoas a cumprirem isolamento numa unidade hoteleira, 45 em alojamento próprio e um “encontra-se internado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça”, no Funchal.

“Até ao dia 15 de outubro, foram contabilizadas na Madeira 1.764 notificações de casos suspeitos dos quais 1.460 não se confirmaram”, indica a autoridade regional de saúde.

No boletim indica que “18.917 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, estando 8.771 estão em vigilância ativa”.

Sobre a operação de despiste efetuada aos viajantes no aeroporto e porto da Madeira, o Iasaúde aponta que foram efetuadas 84.300 colheitas até às 18:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.128 pessoas dos 93.294 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.