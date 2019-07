A sessão de abertura do II Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora contou também com a presença do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que destacou o facto de o Gabinete de Apoio aos empresários emigrantes ter já acompanhado mais de 500 milhões de euros de investimentos em todo o território do continente e regiões autónomas.

"É disto que estamos a falar, de promover o encontro, o conhecimento, a confiança entre os autores públicos e privados, tendo em vista motivar, mobilizar, apoiar, acompanhar intenções de investimento", disse.

José Luís Carneiro indicou, também, que está em execução uma linha de crédito de 50 milhões de euros para acompanhar as intenções de investimento de emigrantes que regressam da Venezuela, dois quais cinco milhões são destinados à Madeira, que já recebeu mais de 8.000 emigrantes desde 2016 devido a instabilidade social e económica no país.

O secretário de Estado das Comunidades destacou ainda a importância das remessas dos emigrantes, indicando que entre 2010 e 2018 ultrapassaram os 30 mil milhões de euros.

"Isto significa que se extraíssemos aos fundos comunitários as comparticipações nacionais, nós teríamos mais transferências financeiras das remessas do que teríamos das transferências destinadas à coesão do país", afirmou.