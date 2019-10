Segundo o jornal, as vítimas iniciaram um percurso pedestre nas Queimadas e foram atingidas pela queda de pedras e terra a cerca de três horas da estrada principal. O Jornal da Madeira afirma que as duas pessoas estão feridas.

Esta levada, de 6,5 quilómetros e com um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, é muito procurada por turistas. Tem início e fim no Parque Florestal das Queimadas e oferece ao caminhante vistas da orografia do interior da ilha.

O trilho inclui a esplanada da levada do Caldeirão Verde, numa altitude dos 990 metros.

Os meios de socorro já estão a caminho do local e um helicóptero dirige-se também para a zona, de forma a fazer reconhecimento.

À Agência Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Santana refere que ainda não existem informações.

O Serviço Regional de Proteção Civil confirma a ocorrência, mas remeteu informações para mais tarde, conforme indicou a Secretaria Regional da Saúde, que detém o pelouro da Proteção Civil.

A 23 de outubro, uma derrocada numa pedreira na zona da Fundoa, no Funchal, fez um morto.