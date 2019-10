O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje nomeado presidente do XIII Governo Regional, no mesmo dia em que assinou com o CDS um acordo para a formação de um executivo de coligação, anunciou o representante da República.

A nomeação decorreu durante um encontro entre o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, e o presidente da estrutura regional do PSD, Miguel Albuquerque, realizado hoje à tarde no Palácio de São Lourenço, no Funchal. Ao final da manhã de hoje, PSD e CDS-PP assinaram um acordo programático para a formação de um governo de coligação para os próximos quatro anos. O PSD venceu em 22 de setembro as eleições legislativas regionais, mas, pela primeira vez, sem maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados do parlamento regional. O CDS conseguiu três mandatos, pelo que os dois partidos coligados somam 24 parlamentares, número necessário para uma maioria absoluta.