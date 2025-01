Numa nota enviada às redações, o SRPC refere que as ocorrências registaram-se em cinco dos 11 municípios da região autónoma: Santa Cruz (10), Funchal (8), Ponta do Sol (5), Ribeira Brava (3) e Santana (1).

O principal motivo foi queda de árvores (10), seguido de movimentos de massa (5) e inundações (3), entre outras.

A Proteção Civil destaca também o resgate de um turista, de 48 anos, que caiu ao mar na segunda-feira, arrastado por uma onda, tendo sido assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O SRPC sublinha que os corpos de bombeiros e os serviços municipais de proteção civil da região “aumentaram a sua prontidão e reforçaram os dispositivos operacionais, mantendo ações de monitorização nos respetivos concelhos para mitigar o risco”.

As costas norte e sul da Madeira estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, sendo que está também em vigor um aviso amarelo para as regiões montanhosas, costa sul e Porto Santo devido à forte precipitação prevista, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).