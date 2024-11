O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de sábado, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos abrangem as costas norte e sul da ilha da Madeira, assim como as regiões montanhosas e a ilha do Porto Santo. Os aguaceiros, “por vezes fortes”, poderão ser acompanhados por trovoada, indica ainda o IPMA. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Também a Proteção Civil alertou hoje para agravamento do estado do tempo nos próximos dias. O centro e o sul do país deverão ser particularmente afetados por agueiros fortes de granizo, acompanhados de trovoada, nos próximos três dias, avisou a Proteção Civil, alertando para a possibilidade de fenómenos extremos de vento.