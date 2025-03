"Se eles entregarem as armas e se renderem, terão a garantia de vida e tratamento digno, de acordo com as normas do direito internacional e as leis da Federação Russa", disse Putin, segundo comentários que passaram nas televisões do país.

Recorde-se que o exército russo reivindicou hoje a recuperação da cidade de Goncharovka, na região russa de Kursk - o mais recente exemplo dos rápidos avanços de Moscovo na zona, que está ocupada pelas forças ucranianas desde o verão de 2024.

Assim, Putin passou a exigir a rendição total de Kiev em Kursk, a oeste do país, e avança para o controlo de Sudzha, uma cidade importante na região.

Em reposta, o presidente Volodymyr Zelensky disse esta sexta-feira que as tentativas russas de estabelecer condições para um cessar-fogo na Ucrânia apenas "complicam e prolongam o processo", avança a Reuters.

Na rede social "X", o presidente ucraniano escreveu que "a Rússia é a única parte que quer que a guerra continue e que a diplomacia fracasse".

Lembra-se que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve ontem à conversa com o homólogo russo, para lhe pedir que "poupe as vidas" de "milhares de soldados ucranianos" nas linhas da frente de guerra.