Nicolás Maduro reiterou o seu compromisso e lealdade com a revolução bolivariana, iniciada por Hugo Chávez e denunciou que recentemente um barco de guerra dos Estados Unidos de América tentou entrar no mar territorial venezuelano.

"Não só a independência é o bem mais apreciado que temos conquistado. Temos conquistado a paz e a dignidade e com elas lhe abrimos as portas ao futuro de uma Venezuela próspera e feliz, deste século XXI", disse.

Durante os atos o presidente da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime), Diosdado Cabello, entregou ao Chefe de Estado a Lei Constitucional de Defesa do Estado e a reforma da Lei das Forças Armadas Bolivarianas, aprovadas por aquele organismo.

A nova Lei das Forças Armadas Bolivarianas estabelece, entre as novidades, a incorporação legal da "Milícia Bolivariana" às forças castrenses.

"As nossas Forças Armadas têm o apoio do povo e têm demonstrado garantir a paz, com o Governo e com os venezuelanos. Devemos dar-lhes mais força cada dia", disse Diosdado Cabello, que é tido como o número dois do chavismo, depois de Nicolás Maduro.