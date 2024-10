Margarida Blasco começou por lembrar que os bombeiros sapadores, que se estão a manifestar em frente ao Parlamento, em Lisboa, "são bombeiros cujo patrão não é o estado". "São bombeiros das autarquias, dependem das autarquias locais", frisou.

A ministra da Administração Interna recordou também que "as reivindicações que estes bombeiros estão a fazer duram há 22 anos". "Estão a tentar, e vão conseguir com certeza, ter o estatuto do bombeiro".