O plano de trabalhos do grupo de especialistas contemplou várias ações-chave, sendo uma das principais a criação e a atualização de avaliações de espécies ameaçadas para a lista vermelha da IUCN.

Luís Silva defende uma lista vermelha específica para os Açores que seria complementar e poderia englobar plantas que não são só endémicas, como as nativas, que “podem ter populações nos Açores importantes”, como o feto.

Durante o encontro, os especialistas abordaram a metodologia utilizada na avaliação do risco de extinção das espécies, seguindo os critérios da IUCN, pretendendo-se com esta formação “assegurar altos padrões de qualidade nas avaliações publicadas sob a alçada do grupo”.

A reunião incluiu uma caracterização da situação atual do número de espécies da Macaronésia com avaliações já efetuadas e publicadas, naquele que constituiu o segundo encontro do grupo.

A primeira reunião teve lugar nas ilhas Canárias em 2018, sob a égide do Jardín Botánico “Viera y Clavijo”.

A importância do grupo reside no facto de a Macaronésia (conjunto formado pelos arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde) se incluir no designado ‘hotspot’ da bacia do Mediterrâneo, uma das 36 regiões do mundo que são consideradas como ‘hotspots’ de biodiversidade.