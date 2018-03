Os dados registados pela PSP, responsável pela segurança em ambientes urbanos, revelam ainda que os motociclos (cilindrada igual ou superior a 125 cm3) estiveram envolvidos em 3.407 acidentes de que resultaram 22 mortos e 181 feridos graves, incluindo um peão vítima de atropelamento, o que representa 91% do total de vítimas mortais e 75% de feridos graves.

Os restantes 9%o foram ciclomotores (cilindrada igual ou inferior a 50 cm3).

Dentro dos acidentes com mortos, 14 vítimas seguiam em motos com cilindrada igual ou superior a 750 cm3, três em motos com cilindrada igual a 125 cm3 e quatro em motos com mais de 250 cm3.

A sinistralidade envolvendo veículos de duas rodas a motor e, mais concretamente, os motociclos (cilindrada igual ou superior a 125 cm3) registou em 2017 um forte aumento, com indicadores considerados de risco bastante gravosos a nível nacional e também na área da PSP.

O mesmo estudo revela uma incidência de mortalidade na área do Comando Metropolitano do Porto com mais seis mortos e Lisboa com mais cinco mortos.

As vítimas mortais, resultantes de acidentes envolvendo veículos de duas rodas motorizadas, eram condutores.