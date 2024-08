“Neste momento o incêndio que arde com bastante intensidade está ser combatido por 150 bombeiros portugueses e espanhóis, que estão a ser apoiados por nove meios aéreos [entretanto um foi retirado], sendo a nossa maior preocupação dele ir para a frente que está a direcionar-se para a aldeia de Mazouco”, explicou Nuno Ferreira.

De acordo com o autarca do sul do distrito de Bragança, a preocupação é não deixar entrar o fogo na floresta que ladeia a aldeia de Mazouco e para onde se estão a concentrar todos os meios disponíveis como máquinas de rasto.

“Prevemos horas de intenso trabalho para travar este incêndio, mas para já não há bens ou pessoas em perigo”, vincou o autarca.

O primeiro aleta foi dado as 13:29.

Mazouco é uma localidade que está em pelo coroação do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI).

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no local estavam pelas 17:55 104 operacionais portugueses, apoiados por 29 veículos e oito meios aéreos.