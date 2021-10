O casal avançou pelo templo, cada um com uma vela nas mãos, atrás de dois padres em mantos dourados, segundo um fotógrafo da AFP presente no local.

O herdeiro do czar, com uma grande barba acinzentada, usava um fato preto e um colete amarelo, enquanto a sua noiva usava um longo vestido branco com os emblemas do império russo bordados em ouro.

Várias mulheres e jovens, usando trajes tradicionais russos, ajudaram a noiva a levar a cauda do vestido. Seguindo a tradição ortodoxa, marido e mulher foram coroados.

Segundo os organizadores, foram convidadas 1.500 pessoas, entre elas a rainha Sofia da Espanha, o rei deposto da Bulgária Simeón II ea sua esposa Margarita, assim como outros representantes de famílias reais europeias.

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e o seu marido, Gauthier Destenay, também foram convidados, além da porta-voz da diplomacia russa, Maria Zajárova.

O porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, disse a jornalistas que o presidente "não planeava dar os parabéns ao jovem casal". "Este casamento não está em nossa agenda", disse Dmitri Peskov.

Galina Bobrova, moradora de São Petersburgo, aproximou-se da Catedral de Santo Isaac na manhã desta sexta-feira para ver o herdeiro do czar e sua noiva. "Desejo felicidade a todos. Obviamente, a monarquia faz parte do nosso passado, mas acho isto interessante", disse à AFP.

O último casamento de um membro da família Romanov na Rússia foi o do czar Nicolau II e a imperatriz Alexandra, há 127 anos.

Nascido em Madrid e formado em Oxford, Gueorgui Romanov é filho da grande duquesa Maria Romanova, neta do Grande Duque Kirill.

Este último era primo de Nicolas II, o último czar dos Romanov, dinastia que reinou mais de 300 anos na Rússia até a revolução de fevereiro de 1917.

O monarca derrubado foi feito prisioneiro pelos bolcheviques e fuzilado um ano depois nos Urais, junto com a sua esposa, a imperatriz Alexandra, as suas quatro filhas e o seu filho.

Enterrados durante muito tempo num local mantido em segredo pelo poder soviético, os seus corpos foram levados em 1998 para a catedral de São Petersburgo, tendo sido canonizados em 2000 pela Igreja Ortodoxa russa e reconhecidos oficialmente em 2008 como vítimas do bolchevismo pela Justiça.

O Grande Duque Gueorgui Romanov conheceu a sua noiva em Bruxelas, onde ambos trabalham para instituições europeias. Rebecca Bettarini, filha de um diplomata, converteu-se ao cristianismo ortodoxo e foi rebatizada como Victoria Romanovna.

Instalado em Moscovo há três anos, perto do Kremlin, o grande duque afirma dedicar-se a projetos de caridade.

Numa entrevista ao jornal russo Fontanka publicada na quarta-feira, explicou que escolheu casar-se em São Petersburgo por "muitas razões". Esta cidade, afirmou, é "a história da Rússia, a história da casa Romanov".