No distrito da Guarda registam-se mais dois incêndios no concelho do Sabugal, estando um em curso e outro em fase de conclusão.

O fogo rural que está em curso surgiu na zona de Alagoas, freguesia de Sabugal e Aldeia de Santo António, pelas 15:54, e está a ser combatido por 128 homens, 32 viaturas e dois meios aéreos.

O outro incêndio, que eclodiu pelas 13:57, na área da freguesia de Bendada, era considerado, pelas 16:55, como estando em fase de conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio).

Segundo a ANEPC, estão no local um total de 59 bombeiros, auxiliados por 19 viaturas e dois meios aéreos.