Lisboa é o concelho com mais inscritos, 33.364, seguido do Porto, com 13.280, e Coimbra, com 9.201, de acordo com o mapa publicado pelo Ministério da Administração Interna, em que se informa quais os locais de voto em cada um dos concelhos.

Os concelhos com menos inscritos são Porto Moniz, na Madeira, com oito inscritos, seguindo-se Nordeste, São Miguel, nos Açores, com nove, e Barrancos, distrito de Beja, com 14.

Comparando com as legislativas de 2019, o número de pessoas que se inscreveram para votar uma semana antes mais do que quadruplicou - há dois anos foram 56.287, para estas presidenciais foram 246.880.

As europeias e as legislativas de 2019 foram as primeiras eleições com voto antecipado, mas nas presidenciais deste ano alargou-se a votação das capitais do distrito para as sedes dos concelhos com o objetivo de evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país.

Quem pediu para antecipar o voto terá locais para votar em cada uma das sedes dos 308 concelhos, no continente e nas ilhas. E quem se inscreveu para votar antecipadamente e não o puder fazer mantém a possibilidade de exercer o seu dever cívico no dia 24.

Haverá 600 mesas de voto, o que envolve cerca de 2.500 pessoas, no continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, enquanto para deslocados no estrangeiro, estão previstas 117 mesas, nos consulados, num total de 585 membros de mesa.

A administração eleitoral garante condições sanitárias e de higiene aos eleitores para votar, tanto hoje como em 24 de janeiro, colocando álcool gel nos locais de votação.

Para exercer o seu direito cívico é obrigatório os eleitores usarem máscara e desinfetar as mãos antes e depois de votar, sendo aconselhado que cada leve a sua esferográfica ou caneta.

A pandemia de covid-19 provocou 8.709 mortos em Portugal em mais de 532 mil casos de infeção.

A nível global, morreram mais de dois milhões de pessoas em quase 94 milhões de casos desde dezembro de 2019, quando foi detetado o coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença da covid-19.