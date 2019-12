À concentração - que também aconteceu no Porto e em Bragança - aderiram, entre outros, o Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena/STE), o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ), a Performart, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.

"Este ano, a nossa luta de 1% para a Cultura teve também a situação particular dos resultados dos concursos de apoios sustentados às artes [para 2020-2021], que vieram revelar a enorme insuficiência de meios que o Estado tem para a política cultural", acrescentou Pedro Penilo.

Os concursos em causa, que motivaram uma forte contestação em outubro, quando foram conhecidos, são organizados pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), e deixaram sem apoio 75 das 177 candidaturas reconhecidas como elegíveis pelos júris dos concursos. Um total de 102 foram apoiadas.

No parlamento, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, mostrou alguma abertura para melhorar o modelo de apoio às artes, mas defendeu a realização dos concursos, de forma transparente.

A tutela tem vindo a sublinhar que o valor de 25 milhões disponibilizado este ano para os concursos representa um aumento de 83% em relação a anos anteriores.

Para a atriz veterana São José Lapa, que desenvolve um projeto a 60 quilómetros de distância da capital, o dinheiro de que fala a ministra "não teve uma redistribuição correta".

"Ficam concentrados nas macrocéfalas Lisboa e Porto", criticou a atriz, lamentando "as grandes discrepâncias [que] contrariam tudo o que o PS tem defendido".

Durante a concentração, vários representantes das estruturas discursaram num palanque montado para o efeito, lançando fortes críticas ao primeiro-ministro, António Costa, e exigindo "uma vida digna" para os artistas.

Hugo Barros, dirigente do CENA/STE, que fechou os discursos da concentração, disse à agência Lusa que apesar do protesto estar fortemente relacionado com os resultados dos apoios às artes, "há uma proposta para a cultura, de aumento do financiamento, seja na área da criação e da programação, mas também no património, arquivos, ou trabalhadores dos museus".

"Queremos ser ouvidos pelo Governo e queremos uma verdadeira política cultural em Portugal", apelou.

Sobre os valores do financiamento da cultura em Portugal, disse não ser "de todo suficiente os 0,30% do OE", que se verificam atualmente, tomando por referência a despesa dos ministérios.

"A recomendação da UNESCO é de 1% do PIB para a Cultura, o que seria equivalente a cerca de 2,5% do OE. Por isso exigimos um aumento imediato para 1% do OE", disse.

A meio da tarde de hoje, antes da concentração, a Comissão de Profissionais das Artes entregou uma carta na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa, com cerca de 700 assinaturas de artistas e entidades culturais, a pedir também "respostas concretas" sobre o apoio às artes.

(Notícia atualizada às 21:37)