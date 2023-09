De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra disse à LUSA, o incêndio teve início pelas 15:19, na freguesia de Torres do Mondego, no concelho de Coimbra.

A combater as chamas encontravam-se, por volta das 18:15, 426 operacionais, apoiados por 109 viaturas e 17 meios aéreos.

Segundo o jornal CM, um camião dos bombeiros ardeu durante o combate a um incêndio. O veículo pertence aos bombeiros voluntários de Condeixa-a-Nova. Do incidente não resultaram quaisquer feridos.

Segundo a SIC Notícias, uma das frentes de fogo encontra-se bastante perto de casas, mas a temperatura está mais baixa do que costuma estar nesta altura do ano.

Em atualização.