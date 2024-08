A Linha de Apoio à Edição no Brasil vai beneficiar 15 editoras, que deverão publicar as obras, nas áreas da poesia, infantojuvenil e narrativa, até ao final de 2025, revelou a DGLAB, em comunicado.

Estes incentivos financeiros, concedidos anualmente, visam proporcionar aos editores brasileiros apoio financeiro para a publicação de obras literárias de autores portugueses, permitindo uma presença atualizada e diversificada da literatura portuguesa, bem como da literatura africana de língua portuguesa, no Brasil.

Segundo a DGLAB, na poesia, estarão disponíveis os poetas da atualidade, como Manuel de Freitas, Andreia C. Faria ou Inês Francisco Jacob, mas também obras de Ruy Belo, Fiama Hasse Pais Brandão e Armando Silva Carvalho.

Por outro lado, o interesse por autores africanos no Brasil não se fica pelos autores mais conhecidos, como é o caso de Luandino Vieira ou João Paulo Borges Coelho, estando prevista a divulgação das obras, por exemplo, do escritor moçambicano Jofredino Faife e do cabo-verdiano Joaquim Arena, designadamente o seu romance vencedor do Prémio Oceanos 2023, “Siríaco e Mister Charles”.

Os moçambicanos Lília Momplé, Deusa d’África e Adelino Timóteo também vão ter edição brasileira dos seus livros.

No campo da narrativa portuguesa, os editores brasileiros continuam a acompanhar, de forma próxima, o trabalho de autores contemporâneos, como é o caso de Afonso Cruz, Ana Margarida Carvalho, Ana Marques Gastão, Gonçalo M. Tavares, Joana Bértholo ou Rosa Alice Branco, assim como alguns nomes mais antigos como Ana Hatherly e Álvaro do Carvalhal.

Contudo o autor mais clássico, abundantemente conhecido e apreciado no Brasil, é o poeta Fernando Pessoa, que só nesta linha de apoio conta com a edição de três volumes das suas novelas policiais.

Além disso, serão editadas obras de outros autores a ele dedicadas: “Cartas de amor de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz” e “Cartas reencontradas de Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro”, de Manuela Pereira da Silva e Pedro Eiras, respetivamente, bem como “Odes escolhidas de Ricardo Reis” e “Poemas esotéricos de Fernando Pessoa”, ambos de Richard Zenith e Fernando Cabral Martins.

O livro “Oriente Próximo”, da escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho, original de 2007 e que conheceu este ano uma atualização, à luz da guerra em Gaza, assim como o novo romance da também escritora e jornalista Anabela Mota Ribeiro, “O quarto do bebé”, vão ter também edições publicadas no Brasil.

Fernando Venâncio, Jorge Vaz de Carvalho, Maria Inês Almeida, Paulo César Pereira, Rui Tavares, Sónia Serrano e Violante Saramago Matos são os outros autores com obras a serem editadas no mercado brasileiro.

As propostas de edição, no âmbito da linha de apoio, surgem por iniciativa dos editores brasileiros, na sua maioria editoras independentes de média e pequena escala, com um trabalho gráfico e editorial cuidado e de qualidade.

Estas são editoras que apostam na divulgação de autores portugueses, sobretudo vocacionadas para a literatura contemporânea, poesia e autores africanos, destaca a DGLAB.