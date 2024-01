“Somos 5.310 em 2024, em sete anos, saíram 436 camaradas da profissão […]. Sair e ficar são atos de coragem. Uns e outros estão unidos pela paixão do jornalismo”, afirmou o presidente do 5.º Congresso dos Jornalistas, Pedro Coelho, que falava na cerimónia de abertura da reunião magna, que decorre, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

O presidente do 5.º Congresso dos Jornalistas, assinalou que na última edição a antiga jornalista Barbie Zelizer escreveu que a profissão tinha atingido “um ponto de exaustão”, restando-lhe renascer. Contudo, passados sete anos “estamos pior”, notou.

Durante a sua intervenção, lembrou os jornalistas que fazem estágios sucessivos, sem salário, os que se esgotam física e mentalmente, os que partilham casa, não têm dinheiro para viajar ou comprar livros, os precários, os que produzem à peça e todos os que se desdobram em vários trabalhos.

“Falo pelos que, apesar de tudo, têm a coragem de ficar”, vincou.

Este responsável disse ainda que os jornalistas têm que “olhar para dentro” e perceber aquilo que está a ser feito.

Conforme defendeu, se o problema é o financiamento do bem público, então que “se discuta sem tabus o financiamento do jornalismo e não das empresas, cuja propriedade desconhecemos e que podem servir interesses obscuros”.

Pedro Coelho aproveitou ainda para deixar um alerta: Se tudo ficar na mesma, “teremos perdido a oportunidade de reconstruir o futuro”.

O 5.º Congresso dos jornalistas, que decorre sete anos após a última edição, vai abordar temas como ética, condições de trabalho, ensino, memória e financiamento dos media.

Este evento, que termina no domingo, é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ), Casa da Imprensa e Clube dos Jornalistas.