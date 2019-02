O estudo, realizado em conjunto pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a plataforma de sondagens Datafolha, indica que o número corresponde a 27,4% das brasileiras daquela idade e que 76,4% dos ataques foram perpetrados por alguém conhecido das vítimas, como o marido, vizinho ou ex-parceiro.

De acordo com o trabalho, a cada minuto três mulheres foram espancadas ou vítimas de tentativa de estrangulamento, e nove foram apalpadas ou agredidas fisicamente por razões sexuais nos últimos 12 meses.

Os dados indicam que, dessas 16 milhões de vítimas, 42% tinham entre 16 e 24 anos de idade.

As mais afetadas foram as mulheres negras, com 28,4% dos casos registados, seguidas pelas mulatas, com 27,5%. Em terceiro lugar ficou o grupo das mulheres de raça branca, com 24,7%.