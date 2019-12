No entanto, o Escritório de Michelle Bachelet diz que atualmente não tem meios para corroborar esses dados.

“Em tais circunstâncias, com tantas mortes relatadas, é essencial que as autoridades ajam com maior transparência. Deve haver uma investigação imediata e imparcial de todas as violações que ocorreram, incluindo os assassinatos de manifestantes e os maus-tratos sob custódia”, referiu Bachelet.

As forças de segurança responderam aos protestos não apenas com canhões de água e gás lacrimogéneo, mas, em alguns casos, chegaram a usar munição real que dirigiram “contra manifestantes desarmados”, que não apresentavam nenhuma ameaça significativa.

Esses últimos atos teriam tido a participação da Guarda Revolucionária e da milícia Basij, subordinada à primeira.

De acordo com as informações recebidas pela ONU e vídeos cuja autenticidade foi possível verificar, os manifestantes foram reprimidos com grande violência, com agentes de segurança a disparar de telhados ou mesmo a partir de helicópteros.

Os detidos seriam vítimas de maus-tratos com o objetivo aparente de extrair supostas confissões, incluindo a de serem mercenários, de modo que a Guarda Revolucionária já alertou que estes serão punidos com a maior severidade.

Com milhares de detidos, as condições nos centros de detenção são muito severas, incluindo locais como quartéis militares, instalações desportivas e escolas, além de prisões.

A ONU também denunciou que os jornalistas iranianos estão a ser intimidados, incluindo aqueles que trabalham para redes de notícias localizadas fora do país, que estão a intimidar as suas famílias com ameaças vindas de membros do serviço de informação.

Diante desse quadro sombrio, Michelle Bachelet pediu às autoridades iranianas que libertassem manifestantes detidos arbitrariamente, para garantir o direito à defesa de todos e, caso haja mais protestos, que respeitem o direito do povo a manifestar-se pacificamente.