Vasco Reis, de 80 anos, ex-veterinário da Câmara Municipal de Aljezur decidiu deslocar-se até Lisboa para participar na manifestação trazendo um cartaz com várias fotos da organização ambiental Greenpeace retratando uma praia na Galiza, em Espanha, coberta de petróleo resultante do derrame do navio Prestige, em 2002, ou labaredas no meio do mar, resultado da plataforma que ardeu no Golfo do México, nos Estados Unidos, durante prospeção de petróleo, em 2010.

“Neste momento, está em causa a prospeção, mas esse ato já tem impactos muito grandes”, disse à Lusa Vasco Reis, acrescentando que a prospeção de petróleo é uma atividade com elevados riscos ambientais no mar e para as espécies marítimas.

O acidente no Golfo do México há oito anos devastou a região, sendo que a pesca e o turismo ainda não recuperaram completamente.

A alentejana Rita Cancela também fez questão de estar presente na manifestação de hoje em Lisboa, trazendo consigo uma instalação com animais como peixes e flamingos.

À Lusa lembrou a população de flamingos na zona de Sines e de Santo André que também poderá ser afetada, caso avance a autorização de prospeção de um furo a 46 quilómetros de Aljezur, Algarve.