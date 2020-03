De acordo com o diploma, assinado pelos ministérios da Educação e das Finanças, vão abrir 852 vagas para o 5.º escalão e 1.043 para o 7.º.

O acesso a estes dois escalões não é automático para todos os docentes, estando sempre dependente de vagas abertas pelo Governo. Só há progressão automática para os professores com avaliação de Muito Bom ou Excelente.

A maioria dos professores (cerca de quatro mil) vai progredir para estes escalões, este ano, porque obteve as duas notas máximas na avaliação.

Mas haverá ainda quase duas mil vagas para o acesso a esses escalões, o que representa “um aumento de cerca de 1.700 em relação a 2018 e de 500 em relação a 2019”, sublinha o gabinete de imprensa do Ministério da Educação.

No 5.º escalão são abertas mais 220 vagas do que em 2019, enquanto para o 7.º escalão foram criadas mais 270 vagas do que em 2019.

No total, mais de seis mil docentes que vão progredir para o 5.º e 7.º escalões, “um número muito superior aos cerca de 1500 que progrediram em 2018 e aos cerca de 4200 que progrediram no ano passado”, acrescenta a tutela.