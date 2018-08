Foi há cerca de 40 anos que o Segundo Torrão se começou a formar ilegalmente, uma condição que se mantém, assim como as carências habitacionais, a falta de luz, de esgotos ou de limpeza nas ruas.

“É surreal, porque o bairro tem características de uma favela, não tem infraestruturas, é um bairro de génese ilegal, não tem praticamente limpeza camarária, só temos dois ou três pontos de recolha de caixotes do lixo para uma zona gigante, com quase três mil pessoas. Estamos a falar de 500 fogos precários”, contou à agência Lusa Alexandra Leal, coordenadora da Associação Cova do Mar e do ATL gratuito Fábrica dos Sonhos.

Ainda assim, o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Segundo Torrão, Paulo Silva, mostra-se orgulhoso pelo seu bairro e não deixa de referir que as condições têm vindo a melhorar.

Há, no entanto, uma pergunta que se impõe: porque é que continua clandestino?

“Sendo um bairro ilegal, não há forma, porque isto tem um dono e ainda por cima são terrenos de proteção ambiental e não se pode legalizar”, explicou Paulo Silva.

Alexandra Leal referiu, por sua vez: “A informação que tenho, que aprendi no ano passado com o executivo anterior [da Câmara Municipal de Almada], é que não é um bairro que possa ser transformado em génese legal, tem mesmo que ser realojado”.

A vereadora da Intervenção Social e da Habitação, Teodolinda Silveira, confirmou à Lusa que os moradores terão de ser realojados.

“O Segundo Torrão é uma das nossas grandes preocupações e a câmara tem tentado ajudar a melhorar as condições de vida. É um bairro clandestino que está implantado sobre terrenos que pertencem à administração do Porto de Lisboa e a privados. Não é um terreno onde se possa construir. O que temos de fazer é começar a resolver aqueles problemas aos poucos e arranjar forma de realojar”, informou.