Na praça dos Restauradores, montaram um quadrado humano composto por cerca de setenta voluntários que toleraram o calor debaixo de sol intenso, vestidos de preto e com máscaras do filme "V de Vingança" para mostrar em telemóveis, 'tablets', computadores portáteis e até ecrãs de televisão imagens da exploração da indústria agropecuária, antes de marcharem em direção à Assembleia da República.

A ativista Márcia Augusto, do movimento Anonymous for the Voiceless, afirmou que o "cubo da verdade" pretende mostrar imagens que as pessoas ignoram e para que "façam escolhas mais informadas quando vão ao supermercado ou ao restaurante".

"Na escolha de consumir produtos animais, há muita crueldade, exploração e morte envolvidas, algo que é completamente desnecessário porque conseguimos viver muito bem sem explorar outros animais".

Outra das organizadoras, Andreia Mota, da Ação Direta, disse à Lusa que a marcha até São Bento visou "iluminar e dar visibilidade à violência" sofrida pelos animais e interpelar o poder político para reclamar "mudança no reconhecimento dos direitos dos animais", nomeadamente na tauromaquia, que pretendem ver abolida.