"Este marco histórico marca um crescimento de 325% desde 2020 e destaca a constante capacidade de CR7 de se reinventar e consolidar como uma das marcas pessoais mais valiosas do mundo. Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo surge como um fenómeno que transcende o desporto, assumindo os papéis de atleta, patrocinado, influenciador e investidor", é explicado em comunicado.

O IPAM avalia a marca CR7 há mais de 15 anos. "Desde 2011, quando o valor da marca era de 24,5 milhões de euros, a performance desportiva e a visibilidade extradesportiva de Ronaldo impulsionaram o crescimento exponencial até aos 850 milhões em 2025".

"Em termos de receitas, Cristiano Ronaldo arrecada atualmente 200€ milhões anuais no Al Nassr e 150 milhões de euros em contratos publicitários com marcas globais como Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton. Nas redes sociais, Ronaldo tornou-se a figura mais seguida no mundo, ultrapassando os 1.000 milhões de seguidores. O Instagram destaca-se como a principal plataforma, com 648 milhões de fãs", é ainda notado.

"Adicionalmente, o impacto global de Cristiano Ronaldo pode ser medido pelos seguintes números: gera 22,3 milhões de notícias nos media em todo o mundo por ano, regista 187 milhões de pesquisas no Google anualmente, é mencionado em 4 mil livros na Amazon e está presente em 63 mil artigos científicos", pode ainda ler-se no comunicado.

Além disso, "os últimos cinco anos têm sido marcados por um forte crescimento da sua atuação como investidor, com participações em setores como hotelaria, moda e saúde".

Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e responsável pelo estudo, explica o fenómeno. "Cristiano Ronaldo é muito mais do que um jogador de futebol; é uma marca global que reflete excelência, inovação e impacto em várias áreas da vida pública. O seu valor de mercado é o reflexo da sua relevância desportiva, mediática e comercial, que transcende gerações."

E não deverá ficar por aqui. "A previsão é que o valor da marca CR7 continue a crescer nos próximos anos, impulsionado pela renovação do contrato com o Al Nassr, pela possível participação no Mundial de 2026 e pela evolução em diferentes áreas de atuação. Como atleta, patrocinado, influenciador e investidor, Cristiano Ronaldo mantém-se como um ícone global sem precedentes, cuja relevância vai muito além dos relvados".