O governo tornou hoje, 4 de março, publica a legislação que estará em discussão pública até ao dia 10 deste mês.

O executivo de António Costa havia já ontem reunido extraordinariamente o Conselho Nacional de Habitação, tendo alguns dos envolvidos no setor questionado ao SAPO24 se esta reunião não devia ter acontecido antes da apresentação do pacote Mais Habitação.

As medidas para a habitação têm estado envolvidas em críticas desde o dia em que foram anunciadas. O PSD e o Chega chegaram a pedir uma audição da Ministra da Habitação no parlamento, mas foi chumbada pelo PS. Agora, alguns partidos acreditam, e partilham com o SAPO24, que a Ministra estará presente na sessão plenária de dedicada ao tema da habitação, no dia 15 de março. Exactamente um dia antes da apresentação final do pacote legislativo pelo governo.

O documento publicado hoje pode ser consultado e comentado "exclusivamente pelo portal ConsultaLEX (consultalex.gov.pt) e pressupõe a inscrição na plataforma dos cidadãos, empresas ou associações".

O SAPO24 tem acompanhado este tema, tendo já feito várias publicações que concerne a medidas específicas já apresentadas.