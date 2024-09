Valongo, Lagoa, Oliveira de Azeméis, Alenquer, Barcelos, Leiria, Odemira e Almada preparam-se para, a partir do próximo ano, terem Polícia Municipal, avança o Jornal de Notícias.

O objetivo é libertar elementos da GNR e da PSP para outras missões, como ações de prevenção criminal, e reforçar a fiscalização e o policiamento de proximidade.

Valongo prevê ter 21 agentes em atividade já em dezembro, sendo que 14 deles estão em formação e há um novo concurso a decorrer. Já Almada espera recrutar 40 profissionais no início do próximo ano.

Alenquer, que abriu concurso em abril, e Lagoa já têm comandante da Polícia Municipal. No entanto, o município do distrito de Lisboa apenas terá agentes em 2025, enquanto o município do distrito de Faro se prepara para contratar 24 ainda este mês.

Em Barcelos, o processo está atrasado, mas a admissão de 20 agentes “está em fase de preparação”.

Por sua vez, Oliveira de Azeméis e Leiria aguardam autorização do Governo para contratar 19 e 50 agentes, respetivamente.

Já em Odemira, ainda se discute a importância da criação desta força.

Segundo o JN, Lisboa, Cascais e Maia querem ir mais além e dar aos agentes municipais competências para deter criminosos, sem a dependência da PSP e da GNR.

Atualmente, há cada vez mais câmaras a criarem forças municipais e a maioria das autarquias que já a tem (35 no total) ambiciona reforçar o contingente por considerar o atual “manifestamente insuficiente”.

Por esse motivo, alguns municípios preparam-se para reforçar o número de polícias, prevendo-se, pelo menos, mais 183 agentes no ativo entre este e o próximo ano.

Cascais vai abrir concurso para contratar mais 20 agentes e Póvoa de Varzim já abriu novo concurso para mais sete.

O município da Maia quer chegar aos 50 agentes (tem 27), Gaia, com 77, deseja “cerca de 300 operacionais”, Sintra, com 70, admite que precisava de 80, e Mafra, com oito, também quer aumentar o seu número.

Outros municípios já têm vindo a reforçar como é exemplo o Porto, que recebeu 17 novos agentes em agosto, a Amadora, que incluiu mais 15 em julho e Loures que, no ano passado, integrou mais 11.

Oeiras também reforçou a Polícia com 28 efetivos no mandato anterior e quer fazer “um novo reforço”.