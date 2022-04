“Um míssil foi disparado da Faixa de Gaza contra o território israelita”, disse o exército em comunicado, enquanto a polícia local explicou que o projétil atingiu um campo da cidade de Sderot, sem deixar feridos.

Trata-se do segundo míssil lançado de Gaza contra Israel esta semana, mas o primeiro em meses que impacta o território israelita. Na segunda-feira, o primeiro projétil foi intercetado pelo sistema antimíssil conhecido como “Domo de Ferro”.

Após esse lançamento, que não foi reivindicado, a aviação israelita bombardeou pontos pertencentes, presume-se, ao Hamas.

As tensões continuam em Israel e nos territórios palestinianos, especialmente após os confrontos do fim de semana entre manifestantes palestinianos e a polícia israelita na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, o terceiro lugar mais sagrado do Islão e o mais sagrado do judaísmo sob o nome de Monte do Templo.