A imagem parece ter sido publicada pela primeira vez na sexta-feira, no Reddit, rede social online dividida por comunidades, e durante o fim-de-semana espalhou-se pelo Twitter e outras redes sociais, primeiro como meme e depois com a explicação de ter sido criada com Inteligência Artificial.

Partilhada por milhares de pessoas, a imagem tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, inclusivamente partilhada por figuras públicas. A modelo Chrissy Teigen, que acreditou que a imagem era real, comentou no Twitter: "não vou de forma alguma sobreviver ao futuro da tecnologia".

Inicialmente partilhada no Reddit, num fórum de discussão sobre Inteligência Artificial, a imagem foi criada através do programa Midjourney.

O Midjourney foi criado por David Holz, em julho do ano passado, com o objetivo de "tornar os seres humanos mais imaginativos, não de fazer máquinas imaginativas", de acordo com o que disse em entrevista à Forbes.

A startup sediada em São Francisco, é um dos principais impulsionadores de tecnologia emergente no uso de Inteligência Artificial, gerando imagens com recurso a descrições textuais fornecidas pelos utilizadores. De acordo com Holz, "o Midjourney é projetado para libertar a criatividade das pessoas comuns, dando-lhes ferramentas para fazer fotografias bonitas apenas pela sua descrição".

Apesar de à primeira vista parecer real, a imagem contém alguns indicadores de que foi feita com recurso a Inteligência Artificial, nomeadamente alguns detalhes visivelmente manchados ou os ângulos do crucifixo que não estão bem feitos, escreveu o The Verge. Estes aspetos são indicativos da geração de Inteligência Artificial, que "conhece a superfície da realidade, mas não as regras subjacentes que governam o modo como os objetos físicos interagem".

Segundo Ryan Broderick, jornalista norte americano, a razão pela qual a imagem enganou tanta gente, é porque "o papa existe esteticamente no mesmo vale misterioso que a maioria da arte de Inteligência Artificial". Ou seja, está tão associado a roupas elegantes e a fotos com estilo, que foi fácil associar a recente falsificação de Inteligência Artificial com exemplos reais, como a do papa a assinar um lamborghini.

O caso do papa estiloso não é o primeiro, e certamente não será o último. Várias figuras públicas têm sido protagonistas em imagens criadas por programas de IA, como foi o caso de Elon Musk, numa fotografia falsa de mãos dadas com Alexandria Ocasio-Cortez, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

"Os criadores de imagens de Inteligência Artificial são relativamente novos, e parecem estar a melhorar a cada dia", escreve a Forbes.

De acordo com Henry Ajder, especialista em Inteligência Artificial, o progresso do Midjourney tem sido "surpreendente", uma vez que o programa já vai na quinta versão. O especialista alerta que este pode criar notícias e imagens falsas de políticos muito "convincentes". Isto é particularmente preocupante, a nível de segurança e ética, num ambiente competitivo em que as empresas querem ser "pioneiras".