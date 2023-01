Há uma semana, a mesma agência Tass confirmou que as primeiras ogivas nucleares Poseidon, outras das super armas prometidas por Vladimir Putin em 2018, estavam prontas. Sete dias depois, surge nova confirmação, desta feita de mísseis hipersónicos que voam nove vezes a velocidade do som e podem atingir um alvo a 1000 km de distância.

De acordo com as informações, estas super armas irão juntar-se às então ogivas Poseidon e aos mísseis Kinjal, Avangard e Zircon. A agência Tass dá conta de testes que irão realizar-se no próximo mês, perto de Durban, na África do Sul, e que terão a colaboração das forças militares da China e sul-africanas.

"Entre 17 e 27 de fevereiro, a fragata Gorshkov irá para o ponto de apoio logístico em Tartus, na Síria, e depois participará de exercícios navais conjuntos com as marinhas chinesa e sul-africana. Estes testes visam fortalecer as relações já florescentes entre a África do Sul, a Rússia e a China”, lê-se.

Esta notícia chega também numa altura em que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou este domingo à África do Sul.