Já o movimento de carga e correio, nos primeiros 11 meses do ano passado, registou um ligeiro decréscimo de 0,9%, segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comparando com o mesmo período de 2019, registaram-se subidas de 12,2% no número de passageiros e de 6,1% na carga e correio.

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e novembro de 2023, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 17,1% no número de passageiros desembarcados e 17,2% no número de passageiros embarcados, face a igual período de 2022.

Já França e Espanha ocuparam a segunda e a terceira posição, respetivamente, quer como país de origem, quer como país de destino dos voos.

Relativamente ao mês de novembro, manteve-se o registo de máximos históricos mensais, com 4,4 milhões de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais e 20.600 toneladas de carga e correio, representando subidas de 8,5% e 6,7%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano anterior.

Quando comparado com novembro de 2019, observaram-se aumentos de 11,8% nos passageiros e de 5,1% na carga e correio.

“Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais”, apontou o INE, detalhando que, naquele mês em análise, “registou-se o desembarque médio diário de 70.800 passageiros, valor superior ao registado em novembro de 2022 (65.600; +7,9%) e 10,3% acima do verificado em novembro de 2019 (64.200).