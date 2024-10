O objetivo desta manifestação, dizem, visa protestar contra a violência policial nos bairros e exigir que se faça justiça para Odair Moniz. Junto segue a convocatória da manifestação.

"Sem justiça não há paz. É preciso fazer justiça e condenar a morte de Odair Moniz pela polícia. Infelizmente não é caso único. Há demasiados mortos nas nossas comunidades. É preciso acabar com a violência e a impunidade policial nos bairros. É preciso que as pessoas deixem de ser tratadas como não-cidadãos que podem ser agredidos e mortos.

É necessário acabar com as Zonas Urbanas Sensíveis (ZUS) que colocam os bairros sob intervenção militarizada. A pobreza e a etnia não podem ser criminalizadas. A segurança nas comunidades só pode ser alcançada pela paz social e pela garantia de justiça.

Os nossos bairros precisam de mais equipamentos públicos, melhor trabalho, serviços públicos em condições, transportes satisfatórios e habitação digna, não precisam de violência policial.

Os familiares e amigos de Odair Moniz, associações de moradores do bairro do Zambujal e de outros bairros da área metropolitana de Lisboa, a Vida Justa e outros movimentos sociais e antirracistas convocam uma manifestação pacífica no próximo sábado, dia 26 de Outubro, 15 horas, do Marquês Pombal até à Assembleia da República, em Lisboa, para reclamar justiça para Odair, paz nos bairros e respeito pelas pessoas que lá vivem.

Todos ao Marquês de Pombal, 26 de Outubro, 15 horas para exigir pacificamente, respeito, paz e justiça", lê-se na convocatória.