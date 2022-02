Nem com uma tempestade, nem com exposição a horas de música seguida os manifestantes abandonaram o local do protesto. Em vez de recorrer à violência física ou à aplicação de técnicas de dispersão mais agressivas como o uso de balas de borracha ou canhões de água, como fizeram até então, as polícias neozelandesas adotaram uma nova estratégia: passar música nas colunas do parlamento.

Segundo a emissora Sky News, as forças policiais passaram “Let It Go” do filme Frozen, “My Heart Will Go On” de Celine Dion, “Baby Shark” e os maiores êxitos de Barry Manilow e James Blunt. Esta foi a banda sonora para irritar os manifestantes na Nova Zelândia. Os grupos anti-vacinação, que estiveram mais de seis dias à porta do parlamento, foram também “bombardeados” com a música “Macarena”, que tocou em loop propositadamente para causar irritação.

Os manifestantes aceitaram a atitude da polícia e começaram a cantar ao som das músicas, como se o protesto tivesse mudado os contornos a ponto de parecer uma celebração.

Depois de ouvir o hit “You’re Beautiful” da sua autoria, o cantor James Blunt fez questão de mostrar a estratégia ao mundo, através das redes sociais. “Avisem-me se isto não estiver a resultar”, escreveu o britânico no Twitter.

Esta é apenas uma das várias ações de protesto contra as vacinas e as restrições a acontecer na capital neozelandesa. Só na última quinta-feira, 122 pessoas foram presas, acusadas de invasão ou obstrução ao trabalho das autoridades policiais.

Cerca de 94% dos maiores de 12 anos já tiveram duas doses de uma vacina contra a covid-19, mas tem havido muita indignação sobre regras que exigem o uso generalizado de certificados digitais.

Apesar da grande adesão aos protestos, as medidas de recolhimento obrigatório e controlo das fronteiras têm sido responsáveis pelos baixos casos de infeção da covid-19 na Nova Zelândia. O país tem cerca de 21,573 casos ativos, reportados nas últimas 48 horas, e 53 mortos, segundo o Worldometer.