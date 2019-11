Um correspondente da AFP na província de Bassorá viu manifestantes bloquearem vias de acesso aos portos de Khor al-Zubair e Oum Qasr, assim como ao campo petrolífero de Ramailah, causando uma breve interrupção da atividade.

Um pouco depois um responsável portuário indicou que a estrada de Khor al-Zubair tinha reaberto, mas que a de Oum Qasr continuava fechada.

Khor al-Zubair é utilizado para algumas exportações de petróleo, mas também para importar hidrocarbonetos, enquanto que o porto de Oum Qasr é a principal porta de entrada no Iraque das importações de alimentos e medicamentos.

Nas últimas semanas os manifestantes cortaram a estrada de Oum Qasr por diversas vezes, causando atrasos nas operações de carga e descarga e forçando uma dúzia de navios a deixarem a carga noutro país.

Desde o início do mês, os cortes de estrada tiveram ainda impacto na transferência de petróleo do campo de Qayyarah, no norte do Iraque, para Khor al-Zubair.