Uma das manifestantes detidas, Sarah Lasenby, de 81 anos, disse à Associated Press, que é "imperativo que o governo tome medidas serias e pressione outros estados e poderes para reduzir radicalmente o uso de combustíveis fósseis".

No protesto, que decorreu junto ao Ministério da Defesa do Reino Unido, tambores marcaram passo com os manifestantes que arrancaram para duas semanas de iniciativas que visam interromper o ritmo da cidade em protesto contra as políticas ambientais seguidas até agora.

Em Madrid, 33 foram detidos e três ficaram presos por desobediência aos agentes da polícia de choque que intervieram num protesto em que tentaram interromper uma estrada.

Durante alguns instantes, esta manhã, algumas dezenas de ativistas acorrentaram-se uns aos outros e à estrutura de um viaduto sobre o Paseo de la Castellana.

Centenas de outros membros do movimento acamparam à porta do Ministério da Transição Ecológica.

A onda de ações de protesto semelhantes chegou também a Berlim e Amsterdão.