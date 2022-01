“Isto é uma vitória da fidelidade aos valores e aos princípios de um partido da tolerância, da democracia, mas também do estado social”, disse aos jornalistas Manuel Alegre à chegada ao Hotel Altis, em Lisboa.

Manuel Alegre considerou também que se trata de “uma grande vitória de António Costa, do diretor de campanha Duarte Cordeiro” e dos “eleitores que não se deixaram enganar com canções embaladoras de outras soluções”.

Quando questionado sobre as soluções governativas que podem resultar das eleições, Manuel Alegre disse que “será um Governo do PS”.

Sobre um Governo com o apoio do PAN, o histórico socialista afirmou ainda que não será do seu agrado.