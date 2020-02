Nesta candidatura às eleições de março, que vai apresentar no sábado, o atual líder federativo conta com o apoio de 15 dos 18 presidentes das concelhias do distrito do Porto, acrescentou fonte partidária.

Numa nota de imprensa, a candidatura destaca que Pizarro cumpriu “integralmente os programas com os quais foi eleito” como presidente do PS/Porto, nomeadamente conquistando mais câmaras para os socialistas nas eleições autárquicas, mantendo a representação do distrito no Parlamento Europeu e aumentando a representação na Assembleia da República após as legislativas de 2019.

“Nas [eleições] Europeias assegurou que o distrito mantinha a representação de dois deputados no Parlamento Europeu e, nas legislativas, somou mais três deputados ao resultado obtido em 2015, garantindo assim a eleição de 17 deputados”, refere a nota de imprensa.

Agora a terminar o segundo mandato como presidente da Federação Distrital do PS/Porto, após as eleições federativas de 2016 e 2018, Pizarro “garantiu que o distrito ficou pintado a rosa, ao conquistar para o PS 11 das 18 câmaras municipais e ao tornar-se no partido maioritário nas juntas de freguesia”, assinala a candidatura.

“Com isso, o socialista recuperou para o PS, ao fim de 20 anos, a liderança da Área Metropolitana do Porto”, acrescenta.

A candidatura de Pizarro refere ainda que o socialista conta com o apoio dos presidentes das concelhias de Amarante, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

“Continuar unidos pelas vitórias do PS” é o lema da candidatura.