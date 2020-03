Os alunos do IADE, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia foram desafiados a criar uma edição especial dos dois modelos mais populares da marca portuguesa de ténis nascida em São João da Madeira, em 1933.

Sob o mote “Calça o teu lado criativo”, até 6 de março, estudantes de Design, Marketing e Publicidade, Fotografia e Cultura Visual e Ciências da Comunicação do IADE, após uma imersão no legado da quase centenária marca, feita pela voz de Hélder Pinto, Administrador da SANJO, e debaixo da orientação de professores, agrupados em grupos de cinco, criarão uma nova face para os históricos ténis com e sem cano alto.

O administrador da SANJO, e Carlos Rosa, Diretor do IADE, farão parte do júri que avaliará as propostas criativas.

A equipa vencedora verá a sua ideia materializada e os modelos K100 e K200 Special Edition by IADE estarão disponíveis na coleção Primavera/Verão 2020.

O produto final será revelado no Dia do IADE, 21 de março 2020, que coincide com o encerramento das comemorações do 50.º aniversário da instituição de ensino universitário.