Marcelo Rebelo de Sousa admitiu esta segunda-feira que o estado de emergência poderá vigorar até maio.

"Havendo um plano de desconfinamento até maio, quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio. Portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade", aferiu o Chefe de Estado aos jornalistas à saída de uma à Escola Básica Parque Silva Porto, Benfica, em Lisboa.

"O Estado de emergência legitima aquilo que com menor ou maior extensão são restrições na vida dos portugueses. Além desta renovação, que é praticamente certa, é provável que haja também outras renovações dependendo do plano de desconfinamento que vai ser executado de acordo com o previsto", frisou ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República informou igualmente que amanhã haverá reunião do Infarmed, entre governo e especialistas, durante amanhã, e que vai receber os partidos políticos durante a tarde e no dia seguinte. Depois irá enviar o decreto ao Governo que será "sensivelmente igual" ao anterior e que será debatido e votado na Assembleia da República. No final, na quinta-feira, falará ao país.