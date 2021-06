Fonte da Casa Real espanhola disse à agência Lusa que Marcelo Rebelo de Sousa teve um “muito breve” encontro ao fim da manhã com Felipe VI e a mulher, Letícia, no Palácio Real de Madrid, tendo apenas os dois, em seguida, saído a pé e atravessado os jardins da Praça do Oriente para se sentarem na esplanada do Café do Oriente, onde almoçaram.

O Presidente português e o Rei espanhol vão estar presentes a partir das 18:30 (17:30 de Lisboa) na cerimónia de formalização do acordo entre as Federações de Futebol de Portugal e Espanha para a candidatura dos dois países à organização do Mundial de futebol de 2030, no estádio de futebol Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid.

O documento vai ser assinado pelos chefes dos Governos de Portugal e de Espanha, António Costa e Pedro Sánchez, e pelos presidentes das federações de futebol dos dois países, Fernando Gomes e Luís Rubiales.

Os presentes nessa cerimónia assistem em seguida, às 19:30 (18:30), também no Wanda Metropolitano, a um jogo de preparação para o Euro2020 entre as seleções nacionais de Portugal e Espanha.

O Mundial de 2030 vai marcar o centenário desta competição e os dois países ibéricos terão ainda de enfrentar a candidatura à organização do torneio, pelo menos, da Argentina e do Uruguai.

A FIFA (Fédération Internationale de Football Association) deverá escolher o anfitrião do Campeonato do Mundo de 2030 na primavera de 2022, realizando-se depois do Mundial no Qatar e quatro anos antes do que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá em 2026.

A Espanha já recebeu o Campeonato do Mundo em 1982, bem como do Euro1964, enquanto Portugal acolheu o Euro2004.

O particular de hoje entre Portugal e Espanha marca também os 100 anos após o primeiro ‘duelo’ entre as duas, que teve lugar em 1921.

A seleção nacional espanhola, que nasceu em 1920 para os Jogos Olímpicos de Antuérpia, jogou os seus dois primeiros jogos em solo espanhol em 1921: o primeiro foi contra a Bélgica e o segundo, em dezembro do mesmo ano, contra Portugal.

O jogo internacional entre Espanha e Portugal a 18 de dezembro de 1921, realizado em Madrid, foi ganho pelos espanhóis por 3-1.