De acordo com um comunicado divulgado na página oficial do Santuário de Fátima na Internet, o Presidente da República condecorou durante a tarde de hoje, no Palácio de Belém, em Lisboa, o antigo responsável pela diocese de Leiria – Fátima.

António Marto foi feito cardeal em junho de 2018 pelo Papa Francisco.

Segundo a nota, o prelado sublinhou, aquando da condecoração, que a distinção que recebeu “não é individual”, mas do próprio Santuário de Fátima e de todos os que “seus responsáveis, colaboradores” e também os peregrinos.

Uma nota divulgada posteriormente na página oficial da Presidência da República na Internet dá conta de que o chefe de Estado também condecorou o arcebispo emérito da arquidiocese de Braga, Jorge Ortiga, com as insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.