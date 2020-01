"No contexto vivido, valorizar as magistraturas ou, pelo menos, parcialmente as magistraturas, era premente. Ainda que sabendo que outras áreas de funções de soberania, como as Forças Armadas e as forças de segurança, ficariam expectantes perante mais acentuadas discrepâncias", acrescentou.

No caso dos titulares de órgãos de soberania eleitos, para o Presidente da República, "é indesejável o reajustamento" das suas remunerações em tempos como os atuais, que descreveu como "largamente incertos e de impossibilidade de elevação de estatuto generalizado de titulares de cargos ditos políticos".

"Os titulares de cargos políticos teriam e terão de esperar. Não por uma razão de clima popular adverso, razão essa tão do gosto de generalizações hoje mais correntes, nem em homenagem a sondagens de impopularidade, que essas têm chegado surpreende mas inequivocamente a todas as funções do Estado, mas porque o bom senso determinava que quem mais é sujeito pelo voto ao escrutínio popular mais deve dar o exemplo de contenção e comedimento", defendeu.

Na sua intervenção, de cerca de vinte minutos, o chefe de Estado realçou também a importância do "prestígio institucional" da justiça.

"Um Estado de direito democrático forte e virado para o futuro exige uma justiça que prime como valor, uma justiça que se afirme como sistema, e uma justiça que mereça respeito e consideração como protagonistas desse sistema. E para isso instituições e pessoas que as sirvam vistas como pilares de garantia da dignidade humana, da equidade, da certeza, da confiabilidade", disse.

No seu entender, "este desafio é o primeiro e basilar" para o setor judicial e um segundo desafio é "ir ajustando o sistema de justiça ao tempo e ao espaço em mudança acelerada", com "instituições diferentes ou instituições mais flexíveis".

"Terceiro desafio, necessariamente ligado a este, é o do prestígio social da justiça como sistema e como seus servidores na dimensão do respetivo estatuto funcional", prosseguiu.

O Presidente da República elencou como quarto desafio a "convergência dos parceiros da justiça" e como quinto desafio mudar "o modo como os portugueses a veem", para que passe a ser encarada como prioridade.

"É uma tarefa como a de Sísifo? É, tenho recordado amiúde. Vamos desistir dela? Não vamos. Dela desistir é desistir do Estado de direito democrático", concluiu.