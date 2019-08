"Foi com emoção que tomei conhecimento do falecimento de Emanuel Rodrigues, primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, então designada Assembleia Regional", lê-se na nota colocada no ‘site’ da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa escreve que, “durante oito anos, logo desde 1976, o advogado e ilustre madeirense que era, eleito deputado para o parlamento regional nesse mesmo ano, exerceu no alto cargo desempenhado serviços da maior importância, para a região, para os madeirenses, para Portugal”.

“Conhecido advogado da Madeira, profissão que exerceu ao longo da sua vida, infelizmente curta de mais, Emanuel Rodrigues foi ainda deputado à Assembleia Constituinte, que elaborou e aprovou a Constituição da República ainda hoje em vigor", lê-se ainda na nota.

"Foi nesses anos de 1975 e 76 que o conheci, tendo apreciado o seu espírito vivo e crítico, a inteligência que colocava na análise e na decisão, num tempo difícil e exigente, assumindo sem tergiversar a sua responsabilidade com elevação e competência", refere Marcelo Rebelo de Sousa, que apresenta à família “sinceros e sentidos pêsames”.

Emanuel Nascimento dos Santos Rodrigues nasceu em Machico, na zona leste da ilha da Madeira, em 25 de dezembro de 1943, e morreu hoje, em Lisboa, com 75 anos, vítima de doença prolongada.

Foi deputado à Assembleia Constituinte, entre 1975 e 1976, e participou na aprovação da primeira Constituição depois do 25 de Abril. Foi presidente do parlamento regional entre 1976 e 1984, tendo depois se dedicado à advocacia.