"Teria gostado de maior participação e de uma taxa de abstenção mais baixa", disse o presidente da República."O voto é uma arma do povo, é um instrumento da democracia".

Quanto aos candidatos, Marcelo lembrou que "é obra fazer uma campanha eleitoral ainda em pandemia”, uma vez que o desafio é sempre diferente.

Sobre os resultados das eleições, Marcelo Rebelo de Sousa preferiu não comentar. "Nem onde já fui autarca [comento], disse.

Questionado sobre as consequências das autárquicas quanto ao Orçamento do Estado, Marcelo lembrou que a "legislatura que termina em 2023 e que "estamos a começar a aplicar fundos europeus e do PRR que são cada vez mais importantes".

Por isso, "crises políticas nos próximos anos não fazem sentido", rematou o Presidente da República. "Daquilo que depender do presidente da República, importa que haja Orçamento para o ano que vem e para 2023", afirmou.