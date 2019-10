“Será que é possível fixar um número ou um limite baseado só num controlo eficiente e operacional das fronteiras […] e será que é possível resolver este problema só com essas políticas? A minha resposta é que não”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, intervindo numa sessão de trabalho no encontro informal do Grupo Arraiolos, que junta este ano 13 chefes de Estado da UE em Atenas, na Grécia.

E insistiu: “Nem pensar, é como ‘tapar o sol com a peneira'”.

O chefe de Estado português respondia diretamente a questões levantadas por alguns dos seus homólogos na ocasião relativamente à situação migratória da região, nomeadamente por parte do Presidente húngaro, János Áder, país que se tem vindo a mostrar contra a receção de migrantes de fora da UE.

“Estamos todos no mesmo barco. Um [país] que hoje é visto como mais forte, pode estar numa posição mais fraca amanhã”, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.