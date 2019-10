O chefe de Estado falava no Antigo Museu dos Coches, em Lisboa, no final de uma sessão do programa "Desportistas no Palácio de Belém", que contou com a participação do tenista João Sousa e de turmas de seis escolas, à conversa com uma aluna que lhe entregou um questionário para o jornal da escola.

Marcelo Rebelo de Sousa respondeu logo ali às perguntas, lendo-as em voz alta, uma por uma. "Se voltasse atrás no tempo faria alguma coisa diferente?", enunciou, dando em seguida a resposta: "Como político, sim, fazia algumas coisas diferentes, admito que sim, quando fui líder partidário tinha feito coisas diferentes".

"Como Presidente? Admito que sim, que haja coisas, não no essencial, que pudesse ter feito diferente. Por exemplo, ter sido um bocadinho menos intenso no primeiro ano do meu mandato. Foi muito esgotante, foi muito extenuante", considerou.